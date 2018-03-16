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| | В Кёльне более 40 человек пострадали из-за столкновения трамваев

В Кёльне более 40 человек пострадали из-за столкновения трамваев

Сегодня, 14:06
Вследствие столкновения электричек в немецком городе Кёльн более 40 человек получили повреждения разной степени тяжести. Столкновение трамваев произошло в Германии вечером минувшего четверга.

В Кёльне более 40 человек пострадали из-за столкновения трамваев

 

Медицинские специалисты, прибывшие на место происшествия для оказания пострадавшим необходимой медицинской помощи, заявили о том, что большинство пассажиров получили различные ушибы, которые не несут серьёзного характера. Заметим, состояние одного из пассажиров оценивается врачами как тяжёлое. В качестве причин произошедшего столкновения, основной версией сотрудников правоохранительных органов является алкогольное опьянение одного из машинистов электрички. Правоохранители заметили, что в случае подтверждения данной версии, в госведомстве будет проведено детальное расследование произошедшего инцидента.

В Кёльне более 40 человек пострадали из-за столкновения трамваев

 

По заверению представителей власти, данный инцидент может стать первым в своём роде, когда алкогольное опьянение машиниста в Германии станет причиной столь масштабной и нелепой аварии.
Александр Вест
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