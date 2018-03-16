Индийская кобра с перепугу выплюнула три яйца

Змея настолько увлеклась, что не обратила внимания на перепуганных хозяев, которые вызвали к себе штатного змеелова. Теперь уже испугавшаяся змея попыталась сбежать, скрывшись под каменной плитой у порога.
Однако крюк змеелова достал рептилию из укрытия. Змея раздула капюшон и приготовилась к нападению. Однако это не произвело впечатления на ее преследователя. Тогда кобра, чтобы облегчить себе подвижность выплюнула целых три украденных яйца.
Змея благополучно попала в кожаный мешок и была «этапирована» за пределы поселка в джунгли. В Индии к королевским кобрам относятся трепетно. Их запрещено убивать, их яд для фармацевтической промышленности можно собирать только на специальных фермах, которые имеют правительственную лицензию. У этих пресмыкающихся один из самых сильнодействующих ядов. Единоразовое выделение одной змеи способно умертвить 18 лошадей.