В результате погони за уличными торговцами, устроенной полицией Мадрида, один из выходцев Сенегала расстался с жизнью, что спровоцировало многочисленные уличные беспорядки в испанской столице.

Александр Вест

Источники в испанских правоохранительных органах утверждают, что сенегалец по имени Маме Мбаге в возрасте 35 лет скончался вследствие сердечной недостаточности. Однако, очевидцы и знакомые умершего уличного торговца заверяют, что он ушёл из жизни в результате полицейской погони. Заметим, разрешения на проживание в Испании вышеупомянутый уличный торговец, который прибыл в государство ещё 14 лет назад, не имел, что и послужило причиной преследования его полицейскими. В районе под названием Лаварьес, где ранее проживал Маме Мбаге, на улицу вышли около двух сотен протестующих, которые выкрикивали о том, что государство должно быть социальным, а не полицейским, указывая также на то, что правоохранители в Мадриде стали убийцами.Начавшиеся беспорядки захлестнули все близлежащие районы, в которых протестующие разгромили банковские отделения, остановки общественного транспорта, поджигая автомобили полицейских и мусорные баки. Для сдерживания волны протестующих полицейские были вынуждены применить резиновые пули.