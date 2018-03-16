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| | В Мадриде уличные беспорядки вспыхнули из-за гибели уличного торговца

В Мадриде уличные беспорядки вспыхнули из-за гибели уличного торговца

Сегодня, 12:59
В результате погони за уличными торговцами, устроенной полицией Мадрида, один из выходцев Сенегала расстался с жизнью, что спровоцировало многочисленные уличные беспорядки в испанской столице.

В Мадриде уличные беспорядки вспыхнули из-за гибели уличного торговца

 

Источники в испанских правоохранительных органах утверждают, что сенегалец по имени Маме Мбаге в возрасте 35 лет скончался вследствие сердечной недостаточности. Однако, очевидцы и знакомые умершего уличного торговца заверяют, что он ушёл из жизни в результате полицейской погони. Заметим, разрешения на проживание в Испании вышеупомянутый уличный торговец, который прибыл в государство ещё 14 лет назад, не имел, что и послужило причиной преследования его полицейскими. В районе под названием Лаварьес, где ранее проживал Маме Мбаге, на улицу вышли около двух сотен протестующих, которые выкрикивали о том, что государство должно быть социальным, а не полицейским, указывая также на то, что правоохранители в Мадриде стали убийцами.

Начавшиеся беспорядки захлестнули все близлежащие районы, в которых протестующие разгромили банковские отделения, остановки общественного транспорта, поджигая автомобили полицейских и мусорные баки. Для сдерживания волны протестующих полицейские были вынуждены применить резиновые пули.
Александр Вест
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