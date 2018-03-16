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«Дело Скрипаля» атакует Россию со всех сторон

Сегодня, 13:26
Новую версию отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля предложили британские средства массовой информации, которые ссылаются на источник в спецслужбах страны. Нервно-паралитический препарат «Новичок» был привезен в багаже дочери Юлии. Одна из вещей, оказавшаяся в доме Скрипаля в Солсбери, была пропитана отравляющим веществом.

«Дело Скрипаля» атакует Россию со всех сторон

 

«Вероятные убийцы из России», как их называют в прессе, в пределы Великобритании даже не въезжали. Потому для отравления бывшего полковника ГРУ, как заявили Telegraph, ссылаясь на источники в отделе по сопротивлению контртеррористическим угрозам Скотланд-Ярда и MI5, был использован именно этот метод, согласно которому отравляющее вещество было ввезено в страну из Москвы.

Спецслужбы указывают на то, что багаж, прибывший в аэропорт Хитроу рейсом из Москвы 3 марта, был предварительно вскрыт в России, потому именно Юлия «непреднамеренно доставила яд». Отравленный предмет представлял собой деталь гардероба или подарок для отца Сергея Скрипаля. Также ядом мог быть пропитан предмет косметики девушки, ведь Юлия Скрипаль также пострадала от воздействия нервно-паралитического вещества.

«Дело Скрипаля» атакует Россию со всех сторон

 

Один из источников британского издания заявил, что убийцы могли с легкостью попасть в квартиру Юлии в Москве, где, скорее всего, и подложили «Новичок» ей в багаж.

Тем не менее эксперты выступили с заявлением, что подобная версия отравления, как бы в нее не хотелось верить британцам, но с фактами она не совпадает. Все дело в том, что запах «Новичка» крайне резкий, а само вещество имеет практически мгновенное действие, потому говорить о том, что его перевезли через границу бессмысленно. Соответствующее заявление было сделано бывшим членом комиссии по биологическому оружию ООН, военным экспертом Игорем Никулиным.

«Дело Скрипаля» атакует Россию со всех сторон

 

«Я думаю, что это практически невозможно, потому что вещество, в отличие от того же зарина, трудно применять незаметно. Оно обладает резким и крайне неприятным запахом. У зарина же нет цвета и запаха, его возможно применять незаметно. С «Новичком» ситуация немного другая», - утверждает Никулин.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уверен, что по итогу США, Великобританию и их союзников, которые пытаются координироваться против России, ожидает провал. По его мнению, дело даже не в том, сколько мегатонн информационного пространства используется, а что будет в итоге.

«Дело Скрипаля» атакует Россию со всех сторон

 

Эксперты видят, что западные страны лишь ждали возможности «спустить собак» на Россию. В Конгрессе уже активно говорят о том, что ждут от Дональда Трампа «правильной реакции», имея в виду новый виток санкционного давления. Об этом также обмолвилась пресс-секретарь Госдепа Хизер Ноуэрт, заявив, что в США видят нарушение законодательства и международных норм, а также разделяют позицию Великобритании.
Николай Офицеров
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