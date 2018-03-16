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| | Пожар превратил музей восковых фигур Красноярска в комнату страха

Пожар превратил музей восковых фигур Красноярска в комнату страха

Сегодня, 11:58
В Центральном парке Красноярска ночью 16 марта произошел пожар. В результате возгорания пострадал музей восковых фигур. По словам очевидцев, огонь превратил комнату смеха на выставке в помещение страха.

Пожар превратил музей восковых фигур Красноярска в комнату страха

 

В музее восковых фигур представлены исторические персонажи, игравшие важную роль в политике и дипломатии прошлого. Российские императоры и прочие государственные деятели предстали в новом облике. По мнению свидетелей, фигуры стали походить на главных героев фильмов ужасов. Мундиры мужчин оказались частично расплавленными, руки и ноги некоторых царей были наполовину уничтоженными.

Следователи выясняют причины происшествия. По мнению правоохранителей, возможно в музее восковых фигур в Красноярске произошел поджег. От огня пострадали помещения площадью 155 квадратных метров. Люди не пострадали. Ведется следствие, полицейские выясняют, кто в этот день находился в музее и имел возможность осуществить злодеяние.
Домбровский Сергей
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