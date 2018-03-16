Семнадцатилетний пловец скончался во время соревнований в Обнинске

Семнадцатилетний спортсмен Михаил Муходинов скончался во время соревнований по плаванию в городе Обнинске. Информацию об этом происшествии обнародовала пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации на своем сайте, а затем продублировали центральные и местные СМИ.

Сергей Денисов

Молодой спортсмен благополучно проплыл пятидесятиметровую дистанцию и возвращался по воде на исходную позицию. Внезапно все заметили, что Михаилу Муходинову стало плохо. Его вытащили и отнесли в медпункт, где доктора сделали все необходимые реанимационные действия. Однако молодой человек умер на больничной кушетке.Следственная группа рассмотрела процедурные документы и выяснила, что спортсмен перед последним заплывом прошел медицинскую комиссию и был допущен к соревнованиям. Сейчас оперативники проводят все протокольные следственные действия и ждут результатов судебной экспертизы. Предварительно открыто уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.