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| | Семнадцатилетний пловец скончался во время соревнований в Обнинске

Семнадцатилетний пловец скончался во время соревнований в Обнинске

Сегодня, 11:52
Семнадцатилетний спортсмен Михаил Муходинов скончался во время соревнований по плаванию в городе Обнинске. Информацию об этом происшествии обнародовала пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации на своем сайте, а затем продублировали центральные и местные СМИ.

Семнадцатилетний пловец скончался во время соревнований в Обнинске

 

Молодой спортсмен благополучно проплыл пятидесятиметровую дистанцию и возвращался по воде на исходную позицию. Внезапно все заметили, что Михаилу Муходинову стало плохо. Его вытащили и отнесли в медпункт, где доктора сделали все необходимые реанимационные действия. Однако молодой человек умер на больничной кушетке.

Следственная группа рассмотрела процедурные документы и выяснила, что спортсмен перед последним заплывом прошел медицинскую комиссию и был допущен к соревнованиям. Сейчас оперативники проводят все протокольные следственные действия и ждут результатов судебной экспертизы. Предварительно открыто уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.
Сергей Денисов
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