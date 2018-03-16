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| | В Ираке потерпел крушение американский военный вертолет

В Ираке потерпел крушение американский военный вертолет

Сегодня, 11:33
Американский военный вертолет потерпел крушение на границе с Сирией. Информацию об этом передали арабский телеканал и информационные агентства.

В Ираке потерпел крушение американский военный вертолет

 

По сведениям источников, вертолет был с полным боезапасом и на его борту находились семеро американских военнослужащих. Предположительно все погибли. На данный момент спасателями обнаружено шесть тел.

По предварительным данным, вертолет не был атакован извне, причиной трагической аварии стал внутренний сбой электроники летательного аппарата, черный ящик которого в настоящий момент исследуют эксперты.

Американское командование подтвердило гибель вертолета, не уточнив число погибших и причину аварии. В настоящий момент известно, что борт упал в районе цементного завода не повредив строения предприятия.
Сергей Денисов
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