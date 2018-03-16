В Австралии пассажир поезда пострадал от внезапного минета попутчицы

Мужчина была оштрафован в Австралии на 700 местных долларов за интим в поезде. Австралиец утверждает, что его целью не было нарушение общественного порядка. Во всем он обвинил «похотливую молодую попутчицу». Именно она предложила ему минет, а он не смог устоять.

«Я сильно возбуждена. Вы должны понять меня», - заявила мужчине девушка, после чего тут же приступила к делу.

К несчастью парочки, на станции, куда прибыл пассажирский поезд, их ожидал патруль полиции. Ввиду того, что камеры наблюдения были установлены во всех вагонах, их интим попал на видео. Особо отмечается, что информационные таблицы, которые указывают на факт видеонаблюдения, были размещены по всему составу.

Николай Офицеров

Утром, как рассказывает мужчина, он отправился по своим делам. Находясь в вагоне поезда, он познакомился с молодой девушкой, которая, после недолгой беседы, предложила ему заняться оральным сексом.Мужчина был снят с маршрута и доставлен в полицейское отделение. Там он искренне возмутился тем, что ему вменили непристойное поведение в общественном месте. После того, как были выяснены обстоятельства дела, австралийца оштрафовали к 12-месячному надзору. Молодая любительница орального секса наказания избежать смогла, что расстроило мужчину еще сильнее.