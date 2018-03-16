Стюардессы самолета сломали кабинку туалета, чтобы прервать секс пассажиров

Как оказалось, молодые люди никогда до этого не виделись, но не смогли противостоять порыву страсти, возникшему между ними, а потому сексом решили заняться прямо в кабинке туалета. Делали они это, по всей видимости, крайне шумно, потому как на их действия тут же начали жаловаться пассажиры, которые снимали происходящее на видео.
Некоторые кадры просочились в сеть. На них показано, как стюардессы с трудом проникают в туалет, где и уединились новоиспеченные любовники.
Одна из бортпроводниц была настроена весьма грозно и сразу же сообщила молодым людям, что отдых они себе однозначно испортили. В настоящее время задержанные доставлены в одно из отделений полиции для дачи показаний.