Стюардессы самолета сломали кабинку туалета, чтобы прервать секс пассажиров

Мужчина и женщина, прилетевшие из Лондона, были задержаны полицейскими Мексики в аэропорту города Канкну. Помогла в задержании мужественная стюардесса, которая собственными силами смогла сломать дверь и только после этого проникла внутрь.

Как оказалось, молодые люди никогда до этого не виделись, но не смогли противостоять порыву страсти, возникшему между ними, а потому сексом решили заняться прямо в кабинке туалета. Делали они это, по всей видимости, крайне шумно, потому как на их действия тут же начали жаловаться пассажиры, которые снимали происходящее на видео.Некоторые кадры просочились в сеть. На них показано, как стюардессы с трудом проникают в туалет, где и уединились новоиспеченные любовники.

Николай Офицеров

Одна из бортпроводниц была настроена весьма грозно и сразу же сообщила молодым людям, что отдых они себе однозначно испортили. В настоящее время задержанные доставлены в одно из отделений полиции для дачи показаний.