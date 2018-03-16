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Стюардессы самолета сломали кабинку туалета, чтобы прервать секс пассажиров

Сегодня, 09:53
Мужчина и женщина, прилетевшие из Лондона, были задержаны полицейскими Мексики в аэропорту города Канкну. Помогла в задержании мужественная стюардесса, которая собственными силами смогла сломать дверь и только после этого проникла внутрь.

Стюардессы самолета сломали кабинку туалета, чтобы прервать секс пассажиров

 

Как оказалось, молодые люди никогда до этого не виделись, но не смогли противостоять порыву страсти, возникшему между ними, а потому сексом решили заняться прямо в кабинке туалета. Делали они это, по всей видимости, крайне шумно, потому как на их действия тут же начали жаловаться пассажиры, которые снимали происходящее на видео.

Некоторые кадры просочились в сеть. На них показано, как стюардессы с трудом проникают в туалет, где и уединились новоиспеченные любовники.

Стюардессы самолета сломали кабинку туалета, чтобы прервать секс пассажиров

 

Одна из бортпроводниц была настроена весьма грозно и сразу же сообщила молодым людям, что отдых они себе однозначно испортили. В настоящее время задержанные доставлены в одно из отделений полиции для дачи показаний.
Николай Офицеров
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