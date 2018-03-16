В Москве неизвестные обокрали ювелирный салон на 10 млн руб

В Северной части Москвы произошло ограбление ювелирного салона, ущерб от которого превысил 10 миллионов рублей. Неизвестные злоумышленники стали угрожать продавцу предметом, схожим по внешнему виду с оружием, очищая витрины магазина.

Александр Вест

Представители пресс-службы Главного управления столичного МВД сообщили о том, что в ювелирном салоне, расположенном в северной части Москвы на Ленинградском проспекте, произошло ограбление. Угрожая похожим на огнестрельное оружие предметом продавцу, неизвестные преступники разбили несколько витрин в магазине и забрали их содержимое, скрывшись впоследствии на своём автомобиле. В данный момент на месте преступления работают сотрудники спецслужб, занимающиеся установлением всех деталей произошедшего инцидента.Продавцам ювелирного салона удалось предоставить правоохранителям данные об автомобиле преступников, которые скрылись с места преступления на машине ВАЗ-2114. Ущерб, нанесённый столичному ювелирному салону, оценивается в более чем 10 миллионов рублей.