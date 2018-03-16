В США подросток увлёкся чтением Корана и зарезал приятеля

Во Флориде 17-летний подросток ознакомился с некоторыми джихадскими видеоматериалами и почитал Коран, что подвигло его к убийству своего приятеля, которого он зарезал с помощью ножа из-за различий в верованиях.

Александр Вест

Сотрудники правопорядка задержали 17-летнего американца Кори Джонсона, который нанёс множественные ножевые ранения своему приятелю. Подросток остался на ночь у своего друга Кайла после того, как они отпраздновали день рождения их общего приятеля. В доме кроме двух 17-летних подростков также находился 13-летний младший брат хозяина жилища Дейн, 13-летний именинник Джованни Сиерра, а также его мать. Кори увлекался чтением Корана, а также просмотром джихадских видеоматериалов, отчего заявление его приятеля о том, что знаменитости являются богами для него, повергло его в ярость.С помощью ножа, принесённого Джонсоном с собой, он нанёс множественные ранения Джованни, после чего накинулся на мать Кайла, которая пришла, услышав посторонние шумы. На подмогу матери позже подоспел Дейн, который получил 32 ножевых ранения. Полицию вызвали обеспокоенные соседи, сон которых прервала окровавленная хозяйка жилища. В полиции Кори Джонсон рассказал, что накинулся на своих приятелей из-за различия в вероисповеданиях, заметив, что он проснулся с желанием убивать.