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| | The Telegraph: Яд для Скрипаля его дочь привезла в чемодане

The Telegraph: Яд для Скрипаля его дочь привезла в чемодане

Сегодня, 08:57
В деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, которые в критическом состоянии были доставлены в один из британских госпиталей, появились новые подробности. Следователи полагают, что яд могла провезти в своём чемодане дочь бывшего сотрудника ГРУ.

The Telegraph: Яд для Скрипаля его дочь привезла в чемодане

 

Именитое издание The Telegraph обнародовало информацию о том, что отравляющее вещество, от которого пострадал экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было нанесено на содержимое чемодана девушки. По словам источника из числа следователей, занимающихся раскрытием данного преступления, перед вылетом Юлии в Великобританию из Москвы злоумышленники могли проникнуть в её столичные апартаменты, пропитав вещи из её чемодана сильнодействующим ядом, ставшим причиной их срочной госпитализации в Солсбери.

Согласно предоставленной информации, британские спецслужбы более не рассматривают версию, в которой злоумышленники попали на территорию Великобритании с отравляющим веществом. Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись экстренной госпитализации в Великобритании 4 марта вследствие отравления.
Александр Вест
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