В США не менее четырёх человек погибли из-за обрушения моста

В Майями обрушение пешеходного моста стало причиной гибели не менее четырёх гражданских лиц. Работающие на месте происшествия представители спасательных служб не исключают нахождение других выживших, оставшихся под завалами.

В пригороде Майями сразу восемь автомобилей оказались под рухнувшим пешеходным мостом, возведённым над проезжей частью. Спасатели не уточнили, сколько лиц находилось в автомобилях. В больницы сразу после происшествия были доставлены с различными травмами восемь человек. Один из пострадавших от серьёзного характера повреждений впал в кому, а ещё двое находятся в госпитале в критическом состоянии. Спасатели занимаются разбором обрушившихся конструкций, не исключая нахождения выживших под обломками пешеходного моста.

Александр Вест

Заметим, строительство данного пешеходного моста обошлось властям штата Флорида в более чем 14 миллионов долларов. Архитекторы, занимавшиеся разработкой проекта пешеходного перехода, заверяли, что мост должен простоять более ста лет, выдерживая ураганный ветер скоростью около 250 километров в час.