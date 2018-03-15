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| | Воспитатели детского сада забыли ребёнка на улице в 15-градусный мороз

Воспитатели детского сада забыли ребёнка на улице в 15-градусный мороз

Сегодня, 20:16
Во Владимирской области воспитатели детского сада оставили ребёнка на прогулке, забыв забрать его в помещение. Тем временем на улице был 15-градусный мороз.

Воспитатели детского сада забыли ребёнка на улице в 15-градусный мороз

 

Прогулка детей в саду Владимирской области завершилась неприятным инцидентом. Мальчика забыли на улице, и он на протяжении 20 минут стучался в двери заведения. Спасти его удалось лишь благодаря жителям соседнего дома, которые заметили ребёнка.

Они позвонили руководству садика и тогда воспитатель вышла за мальчиком. Ситуацию осложняли погодные условия. На улице было 15 градусов мороза, и мальчик попросту мог застудиться во время плача. Очевидец заснял происходящее на камеру и прислал телеграм-каналу Mash.
Вещий Олег
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