Воспитатели детского сада забыли ребёнка на улице в 15-градусный мороз

Во Владимирской области воспитатели детского сада оставили ребёнка на прогулке, забыв забрать его в помещение. Тем временем на улице был 15-градусный мороз.

Вещий Олег

Прогулка детей в саду Владимирской области завершилась неприятным инцидентом. Мальчика забыли на улице, и он на протяжении 20 минут стучался в двери заведения. Спасти его удалось лишь благодаря жителям соседнего дома, которые заметили ребёнка.Они позвонили руководству садика и тогда воспитатель вышла за мальчиком. Ситуацию осложняли погодные условия. На улице было 15 градусов мороза, и мальчик попросту мог застудиться во время плача. Очевидец заснял происходящее на камеру и прислал телеграм-каналу Mash.