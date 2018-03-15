В Томске пенсионерка банка разделась догола и угрожала себя поджечь

В одном из банковских отделений в Томске местная пожилая жительница сняла с себя всю одежду. Клиентка призналась, что это «банк раздел ее», повторяя, что готова сжечь себя.

Позже пресс-служба банка объяснила, что женщина не имеет кредитов данном банке, а только получает там пенсию. Неадекватно ведущая себя пенсионерка находится на учете в психиатрической больнице, сотрудникам которого и была передана после описанного

Жительница города Томск пришла в одно из отделений банка, сняла всю одежду, попутно угрожая сжечь себя. В качестве доказательства того, что этот происшествие действительно имело место, есть видео, сделанное одним из очевидцев.Судя по кадрам видеозаписи, женщина была недовольна политикой банка относительно клиентов, а ее импровизированный стриптиз имеет символический характер с целью показать то, что банк фактически раздел ее догола. Клиента банка забралась на стол, прижалась спиной к стене, чтобы ее не схватил никто из сотрудников банка. На вопрос кто она такая, женщина ответила, что она врач.