В Томске пенсионерка банка разделась догола и угрожала себя поджечь

Жительница города Томск пришла в одно из отделений банка, сняла всю одежду, попутно угрожая сжечь себя. В качестве доказательства того, что этот происшествие действительно имело место, есть видео, сделанное одним из очевидцев.
Судя по кадрам видеозаписи, женщина была недовольна политикой банка относительно клиентов, а ее импровизированный стриптиз имеет символический характер с целью показать то, что банк фактически раздел ее догола. Клиента банка забралась на стол, прижалась спиной к стене, чтобы ее не схватил никто из сотрудников банка. На вопрос кто она такая, женщина ответила, что она врач.