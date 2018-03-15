«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

Анна Седокова рассказала, как худеет к лету Немецкие ученые разработали новый метод диагностики рака Диетологи проверили полезность палео-вегетарианской диеты Apple приостановила выпуск iPhone из-за больших нарушений при сборке гаджетов Фанаты SEREBRO недовольны участницей трио Фанаты провожали Олега Табакова в последний путь криками «Браво» Путин прибыл проститься с Табаковым В Москве женщина-полицейский выгнала инвалида из метро Американец убил старика гантелью из-за флирта Путин рассказал, как в молодости лихачил на «Запорожце» Поклонники Гарри Поттера заметили большую ошибку в картине «Фантастические твари» Путин рассказал, как в 90-е годы планировал работать таксистом
| | В Томске пенсионерка банка разделась догола и угрожала себя поджечь

В Томске пенсионерка банка разделась догола и угрожала себя поджечь

Сегодня, 19:44
В одном из банковских отделений в Томске местная пожилая жительница сняла с себя всю одежду. Клиентка призналась, что это «банк раздел ее», повторяя, что готова сжечь себя.

В Томске пенсионерка банка разделась догола и угрожала себя поджечь

 

Жительница города Томск пришла в одно из отделений банка, сняла всю одежду, попутно угрожая сжечь себя. В качестве доказательства того, что этот происшествие действительно имело место, есть видео, сделанное одним из очевидцев.

Судя по кадрам видеозаписи, женщина была недовольна политикой банка относительно клиентов, а ее импровизированный стриптиз имеет символический характер с целью показать то, что банк фактически раздел ее догола. Клиента банка забралась на стол, прижалась спиной к стене, чтобы ее не схватил никто из сотрудников банка. На вопрос кто она такая, женщина ответила, что она врач.

 
 
 
Позже пресс-служба банка объяснила, что женщина не имеет кредитов данном банке, а только получает там пенсию. Неадекватно ведущая себя пенсионерка находится на учете в психиатрической больнице, сотрудникам которого и была передана после описанного

Новости по теме
В Ярославле женщина облилась бензином и хотела сжечь себя в здании правительства
В Ярославле женщина облилась бензином и хотела сжечь себя в здании правительства

В городе Ярославль 58-летняя местная жительница, предварительно облившись бензином, вошла в здание местного правительства и угрожала поджечь себя.

Во Владивостоке сотрудница банка похитила более 8 млн рублей со счетов клиентов
Во Владивостоке сотрудница банка похитила более 8 млн рублей со счетов клиентов

Во Владивостоке сотрудницу одного из местных банков подозревают в крупном мошенничестве. По данным следователей, женщина похитила более 8 млн. рублей со счетов

Жительница Должанского района подозревается в мошенничестве
Жительница Должанского района подозревается в мошенничестве

Женщина предоставила в банк ложные сведения о себе и оформила кредитную карту на сто тысяч рублей.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости