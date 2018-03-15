В Сочи задержали отчима-убийцу пятилетней падчерицы

Маленькая Веротика Тришина была объявлена в розыск 13 марта, на ее поиски вышло более 500 сотрудников полиции и волонтеров. Они искали девочку, не прекращая ни на минуту поиски, два дня. 14 марта стало известно, что ребенок мертв.

Сотрудники полиции в процессе поисков пятилетней Вероники Тришиной обратили внимание на странное поведение отчима, который тоже принимал участие в поисках, а потом исчез. Полицейские его поймали в гостинице с личными вещами возле границы с Абхазией. Во время допроса, 28-летний мужчина рассказал, что мать девочки лежит в больнице, а он остался наедине с ребенком. 12 марта Вероника его не слушалась, баловалась и дразнила, за что он ее ударил два раза в область груди и уложил спать. Утром молодой человек обнаружил бездыханное тело падчерицы. Испугавшись наказания за убийство, он погрузил труп ребенка в сумку и унес на берег реки в лес, где и закопал. Вечером того же дня объявил ее в розыск, как без вести пропавшую.

Пелагея Лебединская

В настоящее время труп ребенка находится на судмедэкспертизе, а убийца под арестом, ему грозит пожизненное наказание.