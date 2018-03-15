93-летняя жительница Воронежа отдала мошенникам 1 млн рублей

К стражам порядка Верхнехавского района Воронежской области пришла за помощью 93-летняя местная жительница, у которой мошенники выманили 1 млн рублей.

Анна Котова

Представитель ГУ МВД по региону проинформировал, что когда старушка шла из аптеки, ей повстречались незнакомцы. Они попросились к бабушке, чтобы сменить одежду и оставить свои вещи. Когда старушка поведала о своих накоплениях, которые собирала внуку на квартиру, то незнакомцы предложили удвоить средства. На следующее утро женщина сняла 1 млн рублей в банке и передала их преступникам, которые пообещали вернуть возросшую сумму через пару дней.Почти неделю старушка ожидала своих кровных сбережений, которые так и не вернулись к ней. Тогда она поняла, что ее обманули, и пошла за помощью в правоохранительные органы. Полицейские нашли под матрасом пенсионерки шесть пачек с деньгами из «банка приколов», которые остались от преступников. Служители закона открыли уголовное дело и сейчас ведут поиск мошенников.