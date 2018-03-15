Любительница энергетиков пожаловалась на потерю зрения и слуха

Жительница Великобритании, у которой из-за частого употребления энергетических напитков развилась сильная зависимость к ним, рассказала о том, как на время она потеряла слух, зрение, а также чуть не рассталась с жизнью.

Британка Бет Гейм рассказала о том, что начала употреблять энергетические напитки, когда ей было всего 11 лет. В течение четырёх лет Бет ежедневно выпивала минимум четыре банки энергетиков, пока её увлечённость данным видом напитков не привела её в больницу, куда она попала с почти полной потерей чувств. По словам британки, её пульс составлял не менее 320 ударов в минуту, в то время как нормой для девушки её комплекции является показатель в 68-80 ударов.

Александр Вест

Обследовав Бет Гейм, медицинские специалисты выявили у неё наджелудочковую тахикардию, прописав довольно сильные лекарственные препараты. По словам девушки, в момент, когда она попала в больницу, она практически лишилась слуха и зрения. Отныне врачи запретили Гейм употреблять кофеин в любом его виде, а также заниматься спортом.