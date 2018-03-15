«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

Фанаты SEREBRO недовольны участницей трио Фанаты провожали Олега Табакова в последний путь криками «Браво» Путин прибыл проститься с Табаковым В Москве женщина-полицейский выгнала инвалида из метро Американец убил старика гантелью из-за флирта Путин рассказал, как в молодости лихачил на «Запорожце» Поклонники Гарри Поттера заметили большую ошибку в картине «Фантастические твари» Путин рассказал, как в 90-е годы планировал работать таксистом Ведущая «Ревизорро-Медицинно» пожаловалась Владимиру Путину на Ростов Mr. Freeman в новой серии в память о Хокинге полетал на «пенисе» Туристы просят офисных работников показывать пенисы У Сати Казановой развился панический страх из-за возлюбленного
| | Любительница энергетиков пожаловалась на потерю зрения и слуха

Любительница энергетиков пожаловалась на потерю зрения и слуха

Сегодня, 16:44
Жительница Великобритании, у которой из-за частого употребления энергетических напитков развилась сильная зависимость к ним, рассказала о том, как на время она потеряла слух, зрение, а также чуть не рассталась с жизнью.

Любительница энергетиков пожаловалась на потерю зрения и слуха

 

Британка Бет Гейм рассказала о том, что начала употреблять энергетические напитки, когда ей было всего 11 лет. В течение четырёх лет Бет ежедневно выпивала минимум четыре банки энергетиков, пока её увлечённость данным видом напитков не привела её в больницу, куда она попала с почти полной потерей чувств. По словам британки, её пульс составлял не менее 320 ударов в минуту, в то время как нормой для девушки её комплекции является показатель в 68-80 ударов.

 

Обследовав Бет Гейм, медицинские специалисты выявили у неё наджелудочковую тахикардию, прописав довольно сильные лекарственные препараты. По словам девушки, в момент, когда она попала в больницу, она практически лишилась слуха и зрения. Отныне врачи запретили Гейм употреблять кофеин в любом его виде, а также заниматься спортом.
Александр Вест
Новости по теме
Энергетические напитки влияют на работу сердца - ученые
Энергетические напитки влияют на работу сердца - ученые

Американские ученые установили, что употребление энергетиков отрицательно влияет на здоровье человека. Особенно негативно их употребление сказывается на работе

Ученые: Энергетические напитки увеличивают риск вождения в нетрезвом виде
Ученые: Энергетические напитки увеличивают риск вождения в нетрезвом виде

Ученые из Университета штата Мэриленд сообщили, что употребление энергетических напитков может привести к росту риска вождения в нетрезвом виде. Как

Ученые: энергетические напитки наносят вред работе сердца
Ученые: энергетические напитки наносят вред работе сердца

Немецкие ученые изучили влияние кофеиносодержащих энергетических напитков на здоровый организм взрослого человека. Они пришли к не утешительным выводам

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости