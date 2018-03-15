В США при стрельбе в больнице погиб человек

В результате произошедшей стрельбы в больнице американского Бирмингема, штат Алабама, погиб один человек и еще один получил серьезные ранения. Сам стрелок в результате перестрелки также погиб, как сообщают представители местных новостей, ссылаясь на управление шерифа.

Николай Офицеров

Инцидент произошел накануне вечером в медицинском учреждении UAB Hospital Highlands. Неизвестный вооруженный мужчина вошел в медицинское учреждение и открыл хаотичный огонь по людям.Изначально обоих пострадавших было решено госпитализировать. Один из них позже скончался на операционном столе. Состояние еще одного пострадавшего на данный момент оценивается, как стабильное.Личность стрелка и его жертв пока еще не установлена. Полиция уже приступила к расследованию по факту происшествия. Несколько позже должен появится официальный пресс-релиз, в котором все события инцидента опишут более детально.