В США при стрельбе в больнице погиб человек

Инцидент произошел накануне вечером в медицинском учреждении UAB Hospital Highlands. Неизвестный вооруженный мужчина вошел в медицинское учреждение и открыл хаотичный огонь по людям.
Изначально обоих пострадавших было решено госпитализировать. Один из них позже скончался на операционном столе. Состояние еще одного пострадавшего на данный момент оценивается, как стабильное.
Личность стрелка и его жертв пока еще не установлена. Полиция уже приступила к расследованию по факту происшествия. Несколько позже должен появится официальный пресс-релиз, в котором все события инцидента опишут более детально.