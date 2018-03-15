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| | В центре Москвы аэроэкспресс насмерть сбил женщину

В центре Москвы аэроэкспресс насмерть сбил женщину

Сегодня, 15:56
В столичном управлении по транспорту Следственного комитета рассказали о том, что в районе 10:30 по мск в центре Москвы женщину насмерть сбил аэроэкспресс. Личность погибшей пока не установлена.

В центре Москвы аэроэкспресс насмерть сбил женщину

 

«На станции в районе Бутырского Вала, проходящим мимо аэроэкспрессм была сбита женщина. Травмы, полученные ей, была несовместимы с жизнью. Ее личность пока не установлена. На место уже выехали следователи, начата доследственная проверка инцидента», - говорится в официальном сообщении ведомства.

В свою очередь местные СМИ сообщают, что вместе с женщиной был также мужчина. Вместе они перебегали пути в неположенном месте. Проходивший мимо поезд зацепил женщину и протащил несколько метров. Инцидент произошел буквально в нескольких десятках метров от перехода.

Движение поездов а Савеловском направлении, где и имел место трагический инцидент, на данный момент приостановлено на неустановленное время.
Николай Офицеров
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