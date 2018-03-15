В центре Москвы аэроэкспресс насмерть сбил женщину

В столичном управлении по транспорту Следственного комитета рассказали о том, что в районе 10:30 по мск в центре Москвы женщину насмерть сбил аэроэкспресс. Личность погибшей пока не установлена.

Николай Офицеров

», - говорится в официальном сообщении ведомства.В свою очередь местные СМИ сообщают, что вместе с женщиной был также мужчина. Вместе они перебегали пути в неположенном месте. Проходивший мимо поезд зацепил женщину и протащил несколько метров. Инцидент произошел буквально в нескольких десятках метров от перехода.Движение поездов а Савеловском направлении, где и имел место трагический инцидент, на данный момент приостановлено на неустановленное время.