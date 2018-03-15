Из школы в Петербурге 17 детей увезли с отравлением неизвестными таблетками

Представители правоохранительных органов Санкт-Петербурга сообщили о произошедшем ЧП в школе №97 по улице Дрезденской, Выборгский район. Там 17 детей отравились таблетками.

Николай Офицеров

Известно о происходящем стало из социальных сетей в районе 13 часов. Одного ребенка, практически без чувств, вынесли из школы прямо на руках. Пользователи Сети в качестве доказательства разместили два фото, на которых видно, что у школы дежурят несколько машин «скорой». Дети, в основном, сами стоять не могут и выходят только с помощью врачей.Как позже сообщила пресс-секретарь Комитета местной администрации по образованию Лариса Кузьмина, школьница принесла в учреждение пакет с неизвестными таблетками и дала попробовать нескольким детям. Все пострадавшие, по предварительным данным, являются семиклассниками.«Всех увезли в 5 городскую больницу. У всех классифицируется разная степень отравления. Некоторые находятся там только для профилактического промывания. Они признались, что также попробовали таблетки, хоть и чувствуют себя неплохо», - заявила Кузьмина.