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| | Из школы в Петербурге 17 детей увезли с отравлением неизвестными таблетками

Из школы в Петербурге 17 детей увезли с отравлением неизвестными таблетками

Сегодня, 15:35
Представители правоохранительных органов Санкт-Петербурга сообщили о произошедшем ЧП в школе №97 по улице Дрезденской, Выборгский район. Там 17 детей отравились таблетками.

Из школы в Петербурге 17 детей увезли с отравлением неизвестными таблетками

 

Известно о происходящем стало из социальных сетей в районе 13 часов. Одного ребенка, практически без чувств, вынесли из школы прямо на руках. Пользователи Сети в качестве доказательства разместили два фото, на которых видно, что у школы дежурят несколько машин «скорой». Дети, в основном, сами стоять не могут и выходят только с помощью врачей.

Как позже сообщила пресс-секретарь Комитета местной администрации по образованию Лариса Кузьмина, школьница принесла в учреждение пакет с неизвестными таблетками и дала попробовать нескольким детям. Все пострадавшие, по предварительным данным, являются семиклассниками.

«Всех увезли в 5 городскую больницу. У всех классифицируется разная степень отравления. Некоторые находятся там только для профилактического промывания. Они признались, что также попробовали таблетки, хоть и чувствуют себя неплохо», - заявила Кузьмина.
Николай Офицеров
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