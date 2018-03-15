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| | Американец убил старика гантелью из-за флирта

Американец убил старика гантелью из-за флирта

Сегодня, 14:47
В США мужчина избил гантелью старика до смерти за попытки престарелого ловеласа добиться его расположения. Соседи убитого пожилого мужчины заявили о том, что старик отличался замкнутостью и отречённостью.

Американец убил старика гантелью из-за флирта

 

В издании New York Post была опубликована информация о том, что 60 летний житель Бруклина по имени Клиффорд Уильямс был убит 21-летним ньюйоркцем, который не оценил попытки пожилого человека сблизиться с ним в сексуальном плане. Старик познакомился с молодым человеком возле одного из ресторанов фастфуда. Разговорившись, мужчины решили продолжить своё общение в жилище пожилого мужчины, куда сразу направились. В квартире старик проявил попытки флирта с молодым парнем, что было воспринято ньюйоркцем крайне агрессивно.

С помощью лёгкой гантели парень нанёс своему «обидчику» несколько ударов в область головы, от чего старик сразу же потерял сознание. Сожитель пожилого жителя Бруклина, также пребывавший в жилище на тот момент, вышел проверить сохранность жилища, услышав посторонний шум, вернулся и обнаружил старика в бессознательном состоянии. Медики, доставившие в больницу пожилого мужчину, не смогли спасти его жизнь.
Александр Вест
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