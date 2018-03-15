В восточной части Москвы похитили импланты для пластики груди

На востоке российской столицы злоумышленники похитили семь силиконовых имплантов, которые должны были использоваться для проведения пластических операций по увеличению груди. Общая сумма похищенных в Москве имплантов превысила 100 тысяч рублей.

Александр Вест

В Москве в районе Гольяново из автомобиля, принадлежащего сотруднику фирмы по производству силиконовых имплантов, неизвестные злоумышленники украли сразу семь образцов имплантов. Информация о похищенных силиконовых образцах поступила в правоохранительные органы от владельца авто, из которого была похищена данная продукция. Пострадавший мужчина сообщил, что обнаружил свой автомобиль марки «ВАЗ» с разбитым стеклом одной из задних дверей.С помощью данного бесхитростного метода злоумышленники проникли в машину и украли силиконовую продукцию, сумма которой в общем превышает 100 тысяч рублей. Благодаря оперативным действиям столичных правоохранителей, в краткие сроки был задержан 35-летний подозреваемый, которым оказался житель столицы. Задержанного преступника отпустили на время следствия под подписку о не выезде.