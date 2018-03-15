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| | В восточной части Москвы похитили импланты для пластики груди

В восточной части Москвы похитили импланты для пластики груди

Сегодня, 14:32
На востоке российской столицы злоумышленники похитили семь силиконовых имплантов, которые должны были использоваться для проведения пластических операций по увеличению груди. Общая сумма похищенных в Москве имплантов превысила 100 тысяч рублей.

В восточной части Москвы похитили импланты для пластики груди

 

В Москве в районе Гольяново из автомобиля, принадлежащего сотруднику фирмы по производству силиконовых имплантов, неизвестные злоумышленники украли сразу семь образцов имплантов. Информация о похищенных силиконовых образцах поступила в правоохранительные органы от владельца авто, из которого была похищена данная продукция. Пострадавший мужчина сообщил, что обнаружил свой автомобиль марки «ВАЗ» с разбитым стеклом одной из задних дверей.

С помощью данного бесхитростного метода злоумышленники проникли в машину и украли силиконовую продукцию, сумма которой в общем превышает 100 тысяч рублей. Благодаря оперативным действиям столичных правоохранителей, в краткие сроки был задержан 35-летний подозреваемый, которым оказался житель столицы. Задержанного преступника отпустили на время следствия под подписку о не выезде.
Александр Вест
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