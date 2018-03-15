В Ростове по ночам нервы горожан испытывает зомби-кукла

В одном из дворов Ворошиловского района Ростова-на-Дону по ночам запоздалых прохожих пугает демоническая Аннабель. Неизвестные пригвоздили куклу, выкрашенную в серую краску, к дереву.

Виктория Озерова

Около одной из многоэтажек по улице Погодина появилась холодящая душу инсталляция. Местный житель вывесил во дворе детскую куклу. Видимо, когда-то тряпичная игрушка была очень симпатичной и радовала детишек, но сейчас, выкрашенная в серебристый цвет, она напоминает горожанам главного персонажа фильмов ужасов, из-за чего и получила имя Аннабель. По словам жителей района, если в темноте наткнуться на куклу, то можно всерьез испугаться и остаться заикой, а то и вовсе получить сердечный приступ. По ночам Аннабель испытывает нервы запоздалых прохожих на прочность.Напомним, что подобная инсталляция ранее появилась в районе Орбитальной улицы Ростова.