«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

Путин рассказал, как в молодости лихачил на «Запорожце» Поклонники Гарри Поттера заметили большую ошибку в картине «Фантастические твари» Путин рассказал, как в 90-е годы планировал работать таксистом Ведущая «Ревизорро-Медицинно» пожаловалась Владимиру Путину на Ростов Mr. Freeman в новой серии в память о Хокинге полетал на «пенисе» Туристы просят офисных работников показывать пенисы У Сати Казановой развился панический страх из-за возлюбленного СМИ рассказали об опасной зависимости Олега Табакова Неймар в инвалидной коляске процитировал Стивена Хокинга Ольга Бузова ищет двойника в Москве СМИ: Состояние Олега Табакова ухудшилось еще три года назад Грузовой самолёт при вылете из Якутска потерял створку люка
| | В Ростове по ночам нервы горожан испытывает зомби-кукла

В Ростове по ночам нервы горожан испытывает зомби-кукла

Сегодня, 14:00
В одном из дворов Ворошиловского района Ростова-на-Дону по ночам запоздалых прохожих пугает демоническая Аннабель. Неизвестные пригвоздили куклу, выкрашенную в серую краску, к дереву.

В Ростове по ночам нервы горожан испытывает зомби-кукла

 

Около одной из многоэтажек по улице Погодина появилась холодящая душу инсталляция. Местный житель вывесил во дворе детскую куклу. Видимо, когда-то тряпичная игрушка была очень симпатичной и радовала детишек, но сейчас, выкрашенная в серебристый цвет, она напоминает горожанам главного персонажа фильмов ужасов, из-за чего и получила имя Аннабель. По словам жителей района, если в темноте наткнуться на куклу, то можно всерьез испугаться и остаться заикой, а то и вовсе получить сердечный приступ. По ночам Аннабель испытывает нервы запоздалых прохожих на прочность.

Напомним, что подобная инсталляция ранее появилась в районе Орбитальной улицы Ростова.
Виктория Озерова
Новости по теме
Режиссер хоррора
Режиссер хоррора "Проклятие Аннабель: Зарождение зла" хранит дома демоническую куклу

Режиссер фильма "Проклятие Аннабель" Дэвид Сандберг сберегает в собственном доме демоническую куклу после съемок продолжения первой части кинокартины. Жуткий

Дерево с распятыми игрушками пугает жителей Ростова
Дерево с распятыми игрушками пугает жителей Ростова

В социальной сети ростовчане бурно обсуждают и критикуют фото необычного дерева, которое обвешено плюшевыми игрушками. Такую картину можно наблюдать в районе

Жители Ворошиловского района Ростова-на-Дону останутся без воды
Жители Ворошиловского района Ростова-на-Дону останутся без воды

Жители Ворошиловского района Ростова-на-Дону останутся на сутки без воды. Подача, по данным местной администрации, прекратится с 29 июня 8 утра. Возобновится

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости