В Харькове осквернили памятник сподвижникам Бандеры

В Харькове неизвестные осквернили памятник воинам запрещенной в России организации УПА*, нарисовав на постаменте фашистский крест. Об этом журналистам сообщили пресс-представители областного управления Нацполиции Украины.

Харьковские правоохранители ведут работу по выяснению личности вандалов. На фотографиях, попавших в Сеть, видна нацистская свастика. Неизвестные нанесли ее непосредственно на табличку с надписью.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Дарья Светозарова

Полицейские сообщили, что о происшествии их известили вечером 13 марта. На место прибыли правоохранители. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Запрещенная в России Украинская повстанческая армия была сформирована в 1942 году. Она являлась боевым подразделением запрещенной в РФ Организации украинских националистов. Отмечается, что в годы Великой Отечественной войны бойцы УПА* пособничали фашистам. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко признал их «борцами за независимость Украины».