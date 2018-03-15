СК назвал владельца рассыпанных в аэропорту Якутска драгоценных слитков

Данные следствия указывают на то, что самолет Ан-12 транспортировал концентрат, который принадлежал Чукотской горно-геологической компании. Представитель ее пресс-службы утверждает, что на самолете находился сплав из золота и серебра.

Николай Офицеров

Следственный комитет России приступил к доследственной проверке по факту произошедшего инцидента с самолетом Ан-12, который рассыпал слитки по взлетно-посадочной полосе аэропорта в Якутске., - сообщили в Следственном комитете.Исходя из данных ведомства, у самолета авиакомпании «Нимбус», который выполнял рейс по маршруту Якутск-Красноярск рудник «Купол», при наборе высоты были повреждены створки грузового люка по причине смещения груза.