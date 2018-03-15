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| | СК назвал владельца рассыпанных в аэропорту Якутска драгоценных слитков

СК назвал владельца рассыпанных в аэропорту Якутска драгоценных слитков

Сегодня, 13:37
Данные следствия указывают на то, что самолет Ан-12 транспортировал концентрат, который принадлежал Чукотской горно-геологической компании. Представитель ее пресс-службы утверждает, что на самолете находился сплав из золота и серебра.

СК назвал владельца рассыпанных в аэропорту Якутска драгоценных слитков

 

Следственный комитет России приступил к доследственной проверке по факту произошедшего инцидента с самолетом Ан-12, который рассыпал слитки по взлетно-посадочной полосе аэропорта в Якутске.

«В ходе набора высоты произошло серьезное повреждение створки грузового люка. Причиной стало смещение груза, а именно концентрата, который содержал драгоценный металл, в слитках весом около 9,3 тонн. Владельцем упомянутого груза являлась Чукотская горно-геологическая компания», - сообщили в Следственном комитете.

Исходя из данных ведомства, у самолета авиакомпании «Нимбус», который выполнял рейс по маршруту Якутск-Красноярск рудник «Купол», при наборе высоты были повреждены створки грузового люка по причине смещения груза.
Николай Офицеров
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