СК назвал владельца рассыпанных в аэропорту Якутска драгоценных слитков

Следственный комитет России приступил к доследственной проверке по факту произошедшего инцидента с самолетом Ан-12, который рассыпал слитки по взлетно-посадочной полосе аэропорта в Якутске.
«В ходе набора высоты произошло серьезное повреждение створки грузового люка. Причиной стало смещение груза, а именно концентрата, который содержал драгоценный металл, в слитках весом около 9,3 тонн. Владельцем упомянутого груза являлась Чукотская горно-геологическая компания», - сообщили в Следственном комитете.
Исходя из данных ведомства, у самолета авиакомпании «Нимбус», который выполнял рейс по маршруту Якутск-Красноярск рудник «Купол», при наборе высоты были повреждены створки грузового люка по причине смещения груза.