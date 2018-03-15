При крушении истребителя во Флориде разбились оба летчика

В США у берегов Флориды произошло крушение самолета-истребителя F/A-18. Пори аварии погибли оба летчика: пилот и штурман. Соответствующие сведения опубликовали в соцсети Twitter американские ВВС .

Дарья Светозарова

В сообщении указывается, что смерть настигла обоих членов экипажа боевой авиамашины и в ВМС молятся за них и их близких. Ранее сообщалось, что пилоты сумели катапультироваться и их нашли в море. Летчиков доставили в больницу, но спасти, как теперь оказалось, не смогли.Очевидцы крушения рассказывают, что авиасудно вспыхнуло в воздухе и рухнуло всего в полутора километрах от ВПП аэродрома. Смерть летчиков подтвердили представители медцентра Lower Keys, однако воздержались от обнародования имен. Личности пилотов будут опубликованы только после того, как их семьи получат тела. Сообщается, что разбившийся истребитель принадлежал к 213 эскадрилье, дислоцировавшейся на военно-морской базе Oceana в штате Вирджиния.