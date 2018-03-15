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| | Американку посадили в тюрьму за брак с дочерью и сыном

Американку посадили в тюрьму за брак с дочерью и сыном

Сегодня, 12:59
Жительницу США посадили в тюрьму на два года. Причиной тюремного срока стал брак с собственной дочерью.

Американку посадили в тюрьму за брак с дочерью и сыном

 

46-летняя американка и ее 26-летняя дочь зарегистрировали отношения в 2016 году. Это произошло после того, как однополые браки были разрешены властями Оклахомы. Однако перед свадьбой дочь нарушительницы поменяла фамилию. Когда о смене фамилии узнал один из чиновников, данным происшествием заинтересовались правоохранительные органы. В прошлом году брак признали недействительным. Местный суд постановил, что связь матери и дочери – это инцест.

Американку посадили в тюрьму за брак с дочерью и сыном

 

Отметим, что много лет назад обвиняемая лишилась родительских прав и была лишена дочери и двоих сыновей. В ходе разбирательства стражи порядка выяснили, что в 2000 году американка вышла замуж за своего сына, однако через время брак аннулировали по просьбе парня. Отметим, что за это происшествие обвинения американке никто не выдвигал.
Анна Котова
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