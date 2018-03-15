«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

Mr. Freeman в новой серии в память о Хокинге полетал на «пенисе» Туристы просят офисных работников показывать пенисы У Сати Казановой развился панический страх из-за возлюбленного СМИ рассказали об опасной зависимости Олега Табакова Неймар в инвалидной коляске процитировал Стивена Хокинга Ольга Бузова ищет двойника в Москве СМИ: Состояние Олега Табакова ухудшилось еще три года назад Грузовой самолёт при вылете из Якутска потерял створку люка «Золотой мусор США»: На свалке нашли пакет с драгоценностями Журналистка разгневалась от обилия розовых тонов в рекламе критических дней Ведущий Первого канала проиграл в суде дело об изнасиловании В МХТ имени Чехова проходит прощание с Олегом Табаковым
| | Воры-неудачники: В Югре угонщики соблазнились «Окой» без аккумулятора

Воры-неудачники: В Югре угонщики соблазнились «Окой» без аккумулятора

Сегодня, 12:41
В Нягани, Ханты-Мансийский автономный округ, двум неопытным угонщикам пришлось почти полкилометра толкать автомобиль. Воры не знали, что у «Оки» нет аккумулятора.

Воры-неудачники: В Югре угонщики соблазнились «Окой» без аккумулятора

 

В пресс-службе регионального МВД проинформировали об инциденте в Нягани. В дежурное отделение полиции позвонила горожанка с уведомлением об угоне ее транспортного средства. Она уточнила, что в последние четыре месяца «Окой» никто не пользовался, а аккумулятор был снят с транспортного средства. Правоохранители оперативно отреагировали на вызов и по горячим следам нашли двоих правонарушителей 22 и 16 лет.

Воры-неудачники объяснили, что днем приметили припаркованную «Оку», а ночью убрали с нее снег, выбили окно и попытались завести. Автомобиль не удалось привести в движение, поэтому молодые люди толкали его 400 метров, после чего устали и оставили машину. Теперь «горе-угонщикам» грозит до семи лет тюрьмы.
Виктория Озерова
Новости по теме
В Георгиевске угонщикам авто помешало отсутствие бензина
В Георгиевске угонщикам авто помешало отсутствие бензина

В Георгиевске угонщики похитили автомобиль, однако в нем не было топлива, и злоумышленники стали вручную толкать машину. Позже оба похитителя утомились, и

В пригороде Саранска 20-летние воры уснули, угоняя машину
В пригороде Саранска 20-летние воры уснули, угоняя машину

В прошедшие выходные в поселке Ялга в пригороде Саранска юные воры попытались угнать несколько автомобилей. Однако довести дело до конца у них не вышло – воры

В Нягани состоится слет-форум байкеров
В Нягани состоится слет-форум байкеров

5 августа на территории центра «Патриот» состоялся круглый стол. В данном мероприятии приняли участие представители Администрации города Нягани,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости