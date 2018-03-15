Воры-неудачники: В Югре угонщики соблазнились «Окой» без аккумулятора

В Нягани, Ханты-Мансийский автономный округ, двум неопытным угонщикам пришлось почти полкилометра толкать автомобиль. Воры не знали, что у «Оки» нет аккумулятора.

Виктория Озерова

В пресс-службе регионального МВД проинформировали об инциденте в Нягани. В дежурное отделение полиции позвонила горожанка с уведомлением об угоне ее транспортного средства. Она уточнила, что в последние четыре месяца «Окой» никто не пользовался, а аккумулятор был снят с транспортного средства. Правоохранители оперативно отреагировали на вызов и по горячим следам нашли двоих правонарушителей 22 и 16 лет.Воры-неудачники объяснили, что днем приметили припаркованную «Оку», а ночью убрали с нее снег, выбили окно и попытались завести. Автомобиль не удалось привести в движение, поэтому молодые люди толкали его 400 метров, после чего устали и оставили машину. Теперь «горе-угонщикам» грозит до семи лет тюрьмы.