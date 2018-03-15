В Австралии на пляж вынесло быка и корову

Во время наводнения в Австралии на пляж вынесло корову, а ещё спустя сутки волнами к берегу прибило тушу быка. Тело быка решено было захоронить, а от коровы избавились с помощью мусороперерабатывающего завода.

Один из администраторов австралийского пляжа отреагировал на негативные отзывы местных жителей, которые были обеспокоены довольно странной находкой. Оказалось, что волнами к берегу прибило тушу коровы, которая утонула во время наводнения. Ещё спустя сутки вода принесла на берег быка, от которого также пришлось избавляться, чтобы поддерживать чистоту пляжа. С помощью мусороперерабатывающего завода, расположенного неподалёку, администратор избавился от коровы.

Александр Вест

Тушу быка решено было закопать на участке пляжа, расположенном выше линии прилива. Администратор пляжа заявил, что при промедлении утилизации данных находок они могли бы стать прямой угрозой для здоровья местных жителей. Боб Кэттер, являющийся главой региона, в котором были обнаружены столь странные находки, подчеркнул, что данное происшествие является наглядным примером разрушительного воздействия наводнения на сельское хозяйство.