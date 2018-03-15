Пенсионер-педофил напал на девочку у школы в Санкт-Петербурге

Представители правоохранительных органов Санкт-Петербурга приступили к расследованию инцидента, произошедшего в Петродворцовом районе. Педофил напал на воспитанницу седьмого класса неподалеку от учебного заведения.

Николай Офицеров

Сотрудники местных СМИ утверждают, что вечером 14 марта в правоохранительные органы обратилась женщина, которая завила о произошедшем преступлении на сексуальной почве в отношении своей 13-летней дочки.Девочка призналась маме в том, что незнакомец настиг ее во дворе на Ораниенбаумском проспекте в Ломоносове в районе 13:30 по мск. Извращенца не смутило светлое время суток и близость школы.Предполагаемого педофила удалось обнаружить в тот же день. Им оказался 63-летний петербуржец. Мужчина на данный момент задержан на двое суток. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.