В Ростовской области таксист умер прямо за рулём

В городе Каменск-Шахтинский случился трагический инцидент, в котором водитель такси скончался прямо за рулём своего автомобиля. Из-за потери управления транспортное средство протаранило дерево.

Александр Вест

По предварительной информации, усопший мужчина является уроженцем Каменска, а сам инцидент произошёл в минувший понедельник. Медицинские специалисты проведут полную экспертизу, которая раскроет точные причины столь скоропостижной гибели мужчины. Сотрудники правопорядка считают, что мужчина мог умереть от внезапного сердечного приступа, который случился прямо во время управления автомобилем.На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов, которые не нашли на теле усопшего мужчины никаких следов насильственной смерти. Автомобиль с мёртвым таксистом, врезавшийся в дерево, обнаружили случайные очевидцы на улице Ленина.