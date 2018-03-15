Грузовой самолёт при вылете из Якутска потерял створку люка

Грузовой авиалайнер модели Ан-12, принадлежащий компании «Нимбус», в процессе взлёта с аэропорта Якутска лишился створки люка. В связи с данным происшествием самолёт совершил вынужденную посадку в нескольких километрах от точки взлёта.

После обнаружения неисправности авиалайнера, заключавшейся в оторванной створке люка, которая упала на землю во время взлёта, экипаж грузового самолёта принял решение о совершении вынужденной посадки. Самолёт совершил посадку в 12 километрах от Якутска в аэропорту посёлка под названием Магана. Заметим, предполётными проверками авиалайнера занимались сами члены экипажа самолёта Ан-12, которые не выявили никаких видимых неисправностей.

Александр Вест

В данный момент проводится тщательная проверка относительно случившегося инцидента. По предварительным данным, из-за отвалившейся створки люка часть груза, перевозимого авиалайнером, оказалась разбросанной по территории взлётно-посадочной полосы.