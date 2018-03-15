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| | «Золотой мусор США»: На свалке нашли пакет с драгоценностями

«Золотой мусор США»: На свалке нашли пакет с драгоценностями

Сегодня, 10:43
Пакет с драгоценностями на сумму более 100 тысяч долларов (около 6 миллионов рублей по актуальному курсу) удалось обнаружить на свалке в американском городе Гейнсвилл, что в штате Джорджия. Информацию подтвердили местные источники в СМИ.

«Золотой мусор США»: На свалке нашли пакет с драгоценностями

 

Каким образом первоклассные драгоценные кольца, бриллианты и браслеты попали на помойку на отшибе маленького американского городка непонятно. Уже поздно удалось установить личность женщины, которая их выбросила. Она заметила пропажу, но момент «прозевала», ведь мешки с мусором уже увезли. Она позвонила на свалку и поделилась с местными работниками краткой информацией о том, что произошло.

К счастью, доставленные отходы еще не успели смешать с прочим мусором. При помощи журнала, в котором отмечаются подъезжающие мусоровозы, удалось определить, куда могли попасть драгоценности. Пяти сотрудникам свалки понадобилось несколько часов для того, чтобы перебрать около десяти тонн мусора, но украшения все же нашлись.

В Великобритании произошла не менее курьезная ситуация. Там мужчина случайно выкинул ноутбук, на котором хранилась криптовалюта на сумму, превышающую 75 миллионов долларов.
Николай Офицеров
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