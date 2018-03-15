«Золотой мусор США»: На свалке нашли пакет с драгоценностями

Пакет с драгоценностями на сумму более 100 тысяч долларов (около 6 миллионов рублей по актуальному курсу) удалось обнаружить на свалке в американском городе Гейнсвилл, что в штате Джорджия. Информацию подтвердили местные источники в СМИ.

Николай Офицеров

Каким образом первоклассные драгоценные кольца, бриллианты и браслеты попали на помойку на отшибе маленького американского городка непонятно. Уже поздно удалось установить личность женщины, которая их выбросила. Она заметила пропажу, но момент «прозевала», ведь мешки с мусором уже увезли. Она позвонила на свалку и поделилась с местными работниками краткой информацией о том, что произошло.К счастью, доставленные отходы еще не успели смешать с прочим мусором. При помощи журнала, в котором отмечаются подъезжающие мусоровозы, удалось определить, куда могли попасть драгоценности. Пяти сотрудникам свалки понадобилось несколько часов для того, чтобы перебрать около десяти тонн мусора, но украшения все же нашлись.В Великобритании произошла не менее курьезная ситуация. Там мужчина случайно выкинул ноутбук, на котором хранилась криптовалюта на сумму, превышающую 75 миллионов долларов.