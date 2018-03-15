Ведущий Первого канала проиграл в суде дело об изнасиловании

В удовлетворении моральной компенсации в деле об изнасиловании ведущему Роману Будникову было отказано. Суд он проиграл, потому его попытка наказать девушку, обвинившую его в противоправных действиях, не увенчалась успехом. Сама "жертва" также не нашла никаких доказательств своим словам, а потому журналист решил наказать ее за голословные обвинения.

Николай Офицеров

Суд отказал телеведущему в удовлетворении моральной компенсации. Роман Будников обратился к служителям Фемиды, чтобы наказать девушку, которая обвинила его в противоправных действиях.Как известно, ситуация имела место быть еще весной прошлого года. Девушка заявила, что пришла домой к Будникову, чтобы сделать массаж. По ее версии, однако, он напал на нее и избил. Молчать она не стала и тут же предала это дело огласке, спровоцировав серьезный скандал.Журналист все заявления полностью опроверг и поторопился в суд, дабы защитить свои честь и достоинство. Иск был подан им на сумму в 1 миллион рублей. Тяжба продлилась более полугода. Его обращение было рассмотрено, но в моральной компенсации ему отказали.