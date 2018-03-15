В Хакассии из-за самогонного аппарата погиб ребёнок

Самогоноварение стало причиной возникновения пожара в одном из жилых домов в Хакассии, где отец не сумел вовремя добраться до своего сына, погибшего в результате удушения угарным газом вследствие возникшего возгорания.

Александр Вест

Представители Следственного комитета РФ занимаются расследованием инцидента, произошедшего в Хакасии, где ребёнок погиб из-за того, что его отец занимался самогоноварением. Следователи выяснили, что 63-летний гражданин поставил на газовую плиту самогонный аппарат, к которому с помощью шланги была присоединена система водоснабжения. Маленький мальчикслучайно зацепил один из шлангов, в результате чего газовая плита упала и возникло возгорание.Испугавшись открытого огня, малолетний ребёнок закрылся в ванной комнате, куда не смог добраться его отец из-за того, что пламя в считанные минуты распространилось по всему жилищу. Ребёнок погиб в результате удушения углекислым газом. В суд следователями было направлено дело относительно причинения смерти по неосторожности.