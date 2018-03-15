В США мужчина сел в тюрьму после попытки убить таракана

В США в Штате Алабама неудачливый мужчина устроил пожар в попытке убить обнаруженного таракана. Полиции пришлось арестовать гражданина, который стал причиной возгорания в многоквартирном жилом доме.

Ознакомившись с записями, изъятыми с камер видеонаблюдения, правоохранители города Хантсвилл обнаружили, что 55-летний мужчина по имени Кристофер Джозеф Рейди намеренно поджёг доску объявлений с помощью своей зажигалки. Возгорание, произошедшее в вестибюле жилого многоквартирного здания, было потушено в весьма краткие сроки, не успев нанести значительного ущерба муниципальной и частной собственности. Полицейские занялись расследованием инцидента после сообщения пожарных, которые заметили следы умышленного поджога на доске объявлений.

Александр Вест

Задержанный американец заверял правоохранителей, что его действия были направлены на борьбу с вредителями, а именно обнаруженным им тараканом, который взобрался на доску объявлений.