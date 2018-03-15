Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Мнения

Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Об откровении Ким Кардашьян.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

В Гарварде Олега Табакова назвали «национальным сокровищем» Versace отказался использовать натуральный мех в своих коллекциях Режиссёр Леонид Квинихидзе скончался в возрасте 80 лет Обряд отпевания Олега Табакова будет закрыт от общественности Учёные: Из-за частого секса меняется структура ДНК Новый флешмоб в Японии: У кого длиннее кошка NASA выбрало имя планеты, куда летит зонд New Horizons Марго Робби предложили роль в фильме Тарантино Предприниматель из Ростова умер, чтобы не возвращать долги Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе Мужчина отрезал болгаркой часть кузова «Жигулей», чтобы припарковать свой автомобиль Мазур раскрыла схему обогащения Цымбалюк-Романовской
| | В США мужчина сел в тюрьму после попытки убить таракана

В США мужчина сел в тюрьму после попытки убить таракана

Сегодня, 09:24
В США в Штате Алабама неудачливый мужчина устроил пожар в попытке убить обнаруженного таракана. Полиции пришлось арестовать гражданина, который стал причиной возгорания в многоквартирном жилом доме.

В США мужчина сел в тюрьму после попытки убить таракана

 

Ознакомившись с записями, изъятыми с камер видеонаблюдения, правоохранители города Хантсвилл обнаружили, что 55-летний мужчина по имени Кристофер Джозеф Рейди намеренно поджёг доску объявлений с помощью своей зажигалки. Возгорание, произошедшее в вестибюле жилого многоквартирного здания, было потушено в весьма краткие сроки, не успев нанести значительного ущерба муниципальной и частной собственности. Полицейские занялись расследованием инцидента после сообщения пожарных, которые заметили следы умышленного поджога на доске объявлений.

 

Задержанный американец заверял правоохранителей, что его действия были направлены на борьбу с вредителями, а именно обнаруженным им тараканом, который взобрался на доску объявлений.
Александр Вест
Новости по теме
В Петербурге пьяный мужчина устроил пожар в 5-этажном доме
В Петербурге пьяный мужчина устроил пожар в 5-этажном доме

В Василеостровском районе Петербурга произошёл пожар в 5-этажном доме, информируют в пресс-службе МЧС. Причиной ЧП стал поджёг двери, который устроил один из

В Ростовской области после неудачной попытки убить жену, мужчина грозился поджечь сына
В Ростовской области после неудачной попытки убить жену, мужчина грозился поджечь сына

В Ростовской области 36-летний мужчина пытался убить свою жену и угрожал поджечь 6-летнего ребенка. Сотрудникам спецслужб удалось его обезвредить.

В Екатеринбурге из головы девочки достали живого таракана
В Екатеринбурге из головы девочки достали живого таракана

В областной больнице города Екатеринбурга местным врачам пришлось доставать из головы девочки таракана. СМИ сообщают, что насекомое на момент извлечения было

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости