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| | Опубликовано видео с места столкновения электрички и эскаватора в Москве

Опубликовано видео с места столкновения электрички и эскаватора в Москве

Сегодня, 08:33
Видео с места аварии между экскаватором и электричкой в Москве появилось в Сети. Данная запись была размещена на просторах социальной сети «ВКонтакте».

Опубликовано видео с места столкновения электрички и эскаватора в Москве

 

На записи можно рассмотреть поврежденный вагон электрички, а также лежащего на земле мужчину, управлявшего строительной техникой, и перевернутый экскаватор.

14 марта стало известно о произошедшем столкновении с экскаватором придорожного поезда на перегоне между станциями Маленковская и Яуза Ярославского направления. Согласно информации, предоставленной отечественной прессой, техника упала на крышу электрички сверху, с моста.

Опубликовано видео с места столкновения электрички и эскаватора в Москве

 

Центральная пригородная пассажирская компания в своем пресс-релизе говорила о том, что речь идет о тракторе, однако на кадрах с места происшествия можно разглядеть именно искорёженный столкновением экскаватор. В результате пострадал водитель экскаватора. Данных, связанных с пострадавшими пассажирами электропоезда, не поступало.
Николай Офицеров
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