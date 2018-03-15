В Рязанской области мужчина открыл огонь по полицейским и был убит

Сотрудниками правопорядка в Рязанской области был ликвидирован преступник, открывший по полицейским стрельбу из огнестрельного оружия. Нападавшим оказался 55-летний мужчина, использовавший своё охотничье ружьё против сотрудников правопорядка.

Александр Вест

Представители пресс-службы УМВД по Рязанской области обнародовали детали происшествия, в котором сотрудникам Росгвардии в содействии с полицейскими пришлось открыть огонь по мужчине. Вследствие перестрелки преступник, открывший огонь из своего ружья по представителям правопорядка, скончался прямо на месте происшествия от серьёзного характера полученных повреждений. Информация о мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения использует огнестрельное оружие вблизи мирных жителей, поступила в полицию от очевидцев, проживающих в поселении Залесное-Чулково.Дебоширом оказался ранее судимый пьяный мужчина, который забаррикадировался в своём жилище, впоследствии открыв огонь по сотрудникам правопорядка. При осмотре тела убитого преступника полицейские обнаружили ружьё и 10 боевых патронов к нему.