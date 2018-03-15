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| | В Рязанской области мужчина открыл огонь по полицейским и был убит

В Рязанской области мужчина открыл огонь по полицейским и был убит

Сегодня, 08:16
Сотрудниками правопорядка в Рязанской области был ликвидирован преступник, открывший по полицейским стрельбу из огнестрельного оружия. Нападавшим оказался 55-летний мужчина, использовавший своё охотничье ружьё против сотрудников правопорядка.

В Рязанской области мужчина открыл огонь по полицейским и был убит

 

Представители пресс-службы УМВД по Рязанской области обнародовали детали происшествия, в котором сотрудникам Росгвардии в содействии с полицейскими пришлось открыть огонь по мужчине. Вследствие перестрелки преступник, открывший огонь из своего ружья по представителям правопорядка, скончался прямо на месте происшествия от серьёзного характера полученных повреждений. Информация о мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения использует огнестрельное оружие вблизи мирных жителей, поступила в полицию от очевидцев, проживающих в поселении Залесное-Чулково.

Дебоширом оказался ранее судимый пьяный мужчина, который забаррикадировался в своём жилище, впоследствии открыв огонь по сотрудникам правопорядка. При осмотре тела убитого преступника полицейские обнаружили ружьё и 10 боевых патронов к нему.
Александр Вест
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