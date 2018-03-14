Жителя Казани посадили на 15 лет за изнасилование падчерицы

Жителя Казани посадили на 15 лет за изнасилование падчерицыСегодня, 20:05
В Верховном суде Бурятии закончилось рассмотрение уголовного дела в отношении педофила, несколько раз изнасиловавшего собственную падчерицу. Мужчина получил 16
В Кемерово суд вынес приговор для 30-летнего педофила, насиловавшего 12-летнюю падчерицу. В СУ СК РФ по Кемеровской области сообщают, что преступление имело
В Омской области был пойман насильник. 12-летняя девочка два года терпела издевательства отчима. Сейчас он приговорён к 14 годам лишения свободы со строгим