Жителя Казани посадили на 15 лет за изнасилование падчерицы

Мужчина, изнасиловавший свою несовершеннолетнюю падчерицу 165 раз, был приговорен к 15 годам лишения свободы в учреждении строгого режима.

Девочка 2002 года рождения семь лет подряд подвергалась изнасилованиям со стороны отчима. Каждый раз, когда она оставалась с ним наедине, мужчина запугивал девочку, чтобы она терпела и боялась рассказать своей маме. В конце концов жертва сорвалась и призналась родственникам.

Мать немедленно вызвала полицию и 36-летнего мужчину арестовали. На суде насильник полностью отказывался признать свою вину, однако следствие и экспертиза подтвердили подозрения правоохранителей.

Пелагея Лебединская