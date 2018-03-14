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Об откровении Ким Кардашьян.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

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Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

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| | Жителя Казани посадили на 15 лет за изнасилование падчерицы

Жителя Казани посадили на 15 лет за изнасилование падчерицы

Сегодня, 20:05
Мужчина, изнасиловавший свою несовершеннолетнюю падчерицу 165 раз, был приговорен к 15 годам лишения свободы в учреждении строгого режима.

Жителя Казани посадили на 15 лет за изнасилование падчерицы

 

Девочка 2002 года рождения семь лет подряд подвергалась изнасилованиям со стороны отчима. Каждый раз, когда она оставалась с ним наедине, мужчина запугивал девочку, чтобы она терпела и боялась рассказать своей маме. В конце концов жертва сорвалась и призналась родственникам.
 
Мать немедленно вызвала полицию и 36-летнего мужчину арестовали. На суде насильник полностью отказывался признать свою вину, однако следствие и экспертиза подтвердили подозрения правоохранителей.

Пелагея Лебединская
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