В Красноярске кошка со сломанным позвоночником охраняла своих котят

В Красноярске кошка с переломленным позвоночником всю зиму кормила и оберегала своих котят в заброшенном доме. Животному кто-то сломал хребет лопатой.

Волонтеры Красноярска в настоящее время пытаются отдать в добрые руки кошку Дашку небольшую, но очень ласковую. Ей зимой сломали позвоночник, но несмотря на все эти тяготы она вместе с котятами провела в заброшенном доме, которых не выбросила, а кормила и грела собственной теплотой. Волонтеры Красноярска в настоящее время пытаются отдать в добрые руки кошку Дашку небольшую, но очень ласковую. Ей зимой сломали позвоночник, но несмотря на все эти тяготы она вместе с котятами провела в заброшенном доме, которых не выбросила, а кормила и грела собственной теплотой.

Зоозащитники говорят, что ныне кошка с питомцами находится в клинике, для ее излечения необходимо время. Активисты говорят, дабы возвратить животное к нормальной жизни нужны деньги на оплату стационара и процедур. Можно также просто подкармливать зверков, так как те очень худые. Они не теряют надежду, что в дальнейшем найдутся добрые люди, которые возьмут кошку или ее детенышей к себе домой.

Никита Готский