В Красноярске кошка со сломанным позвоночником охраняла своих котят

Волонтеры Красноярска в настоящее время пытаются отдать в добрые руки кошку Дашку небольшую, но очень ласковую. Ей зимой сломали позвоночник, но несмотря на все эти тяготы она вместе с котятами провела в заброшенном доме, которых не выбросила, а кормила и грела собственной теплотой.
В Красноярске кошка со сломанным позвоночником охраняла своих котятСегодня, 19:37
На Сахалине спасли застрявшую кошку, просидевшую в окне два дня. Инцидент произошел в жилом доме Корсакова.
Иностранные СМИ сообщили, что недавно под колеса одного из лондонских такси попала кошка главы Минфина Британии Фрейя. Животное было доставлено в одну из
В Минске прошел специфический кастинг среди котят для постановки мюзикла «Кошка», которой занимается Свердловский академический театр. Мюзикл создан по мотивам