Полицейский из Ростова украл целый арсенал оружия

Правоохранитель из Ростова осужден на 3,6 месяцев колонии за причастность к краже оружия. Он незаконно передавал коллеге ключи от сейфа с оружием.

В донской столице приговорили бывшего полицейского Кировского района, который был причастен к воровству оружия. В 2015-2016 годах он неоднократно отдавал поручал внештатному сотруднику посещать комнату с оружием ведомства, куда тот не имел права доступа, а также противозаконно передавал ему ключи от сейфов. В донской столице приговорили бывшего полицейского Кировского района, который был причастен к воровству оружия. В 2015-2016 годах он неоднократно отдавал поручал внештатному сотруднику посещать комнату с оружием ведомства, куда тот не имел права доступа, а также противозаконно передавал ему ключи от сейфов.

Коллега решил воспользоваться ситуацией. Взяв в помощь друзей, он украл 246 единиц оружия: как проходящие по уголовным делам улики, так и пистолеты, которые стражи правопорядка сдают на хранение. Провинившийся сотрудник ближайшие 3,6 года проедет в колонии общего режима.

Никита Готский