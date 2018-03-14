Полицейский из Ростова украл целый арсенал оружия

В донской столице приговорили бывшего полицейского Кировского района, который был причастен к воровству оружия. В 2015-2016 годах он неоднократно отдавал поручал внештатному сотруднику посещать комнату с оружием ведомства, куда тот не имел права доступа, а также противозаконно передавал ему ключи от сейфов.
Полицейский из Ростова украл целый арсенал оружияСегодня, 18:42
В рамках профилактической операции «Арсенал», которая проводилась на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 17 по 19 августа и с 7 по 9
На днях был вынесен приговор по уголовным делам, возбужденным в отношении местного жителя. Мужчина обвинялся в незаконном хранении оружия и торговле