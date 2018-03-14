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| | Полицейский из Ростова украл целый арсенал оружия

Полицейский из Ростова украл целый арсенал оружия

Сегодня, 18:42
Правоохранитель из Ростова осужден на 3,6 месяцев колонии за причастность к краже оружия. Он незаконно передавал коллеге ключи от сейфа с оружием.
 

Полицейский из Ростова украл целый арсенал оружия

 

В донской столице приговорили бывшего полицейского Кировского района, который был причастен к воровству оружия. В 2015-2016 годах он неоднократно отдавал поручал внештатному сотруднику посещать комнату с оружием ведомства, куда тот не имел права доступа, а также противозаконно передавал ему ключи от сейфов.
 
Коллега решил воспользоваться ситуацией. Взяв в помощь друзей, он украл 246 единиц оружия: как проходящие по уголовным делам улики, так и пистолеты, которые стражи правопорядка сдают на хранение. Провинившийся сотрудник ближайшие 3,6 года проедет в колонии общего режима.

Никита Готский
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