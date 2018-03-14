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| | В аэропорту Тайваня взбешенная пассажирка устроила стриптиз

В аэропорту Тайваня взбешенная пассажирка устроила стриптиз

Сегодня, 18:31
Возмущенная слишком дотошной проверкой своих вещей, пассажирка самолета в аэропорту Тайваня решила полностью раздеться. Это, по ее мнению, должно было доказать сотрудникам таможни, что она не пытается провезти ничего запрещенного.

В аэропорту Тайваня взбешенная пассажирка устроила стриптиз

 

Одна из пассажирок самолета в аэропорту Тайваня вышла из себя из-за дотошной проверки своих вещей сотрудниками таможенной службы. После разгоревшейся словесной перепалки с таможенниками, девушка решила доказать, что точно не пытается провезти ничего запрещенного законом – она скинула с себя всю одежду, оставшись только в белых сапогах. Другие пассажиры и случайные прохожие снимали процесс ссоры на камеру и могли видеть татуировку дракона на спине раздевшейся девушки. Финал стриптиза в аэропорту остается неизвестным для широкой публики.

Напомним, ранее после дебоша, устроенного в столичном аэропорту Шереметьево, жене российского футболиста Андрея Аршавина пришлось выплатить «Аэрофлоту» крупную денежную компенсацию. Некоторые источники информируют, что эта сумма достигла 1 млн рублей.
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