В аэропорту Тайваня взбешенная пассажирка устроила стриптиз

Возмущенная слишком дотошной проверкой своих вещей, пассажирка самолета в аэропорту Тайваня решила полностью раздеться. Это, по ее мнению, должно было доказать сотрудникам таможни, что она не пытается провезти ничего запрещенного.

Одна из пассажирок самолета в аэропорту Тайваня вышла из себя из-за дотошной проверки своих вещей сотрудниками таможенной службы. После разгоревшейся словесной перепалки с таможенниками, девушка решила доказать, что точно не пытается провезти ничего запрещенного законом – она скинула с себя всю одежду, оставшись только в белых сапогах. Другие пассажиры и случайные прохожие снимали процесс ссоры на камеру и могли видеть татуировку дракона на спине раздевшейся девушки. Финал стриптиза в аэропорту остается неизвестным для широкой публики.Напомним, ранее после дебоша, устроенного в столичном аэропорту Шереметьево, жене российского футболиста Андрея Аршавина пришлось выплатить «Аэрофлоту» крупную денежную компенсацию. Некоторые источники информируют, что эта сумма достигла 1 млн рублей.