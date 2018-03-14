Предприниматель из Ростова умер, чтобы не возвращать долги

Задолжавший ростовский бизнесмен лег в гроб, чтобы не отдавать долги кредиторам.

Бизнесмен, работавший в сфере ритуальных услуг, имея свое похоронное бюро, взял заказы на изготовление памятников у 39 горожан, а также одолжил 2,5 миллиона рублей у своей знакомой для раскрутки бизнеса. Однако у него пошло что-то не так и он понял, что не сможет в срок вернуть деньги и выполнить заказ на памятники. Из-за финансового затруднительного положения, которое загнало мужчину в угол, он решил инсценировать свою смерть. Предприниматель уехал в Германию и там якобы попал в дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Для правдоподобности он даже сфотографировался лежа с закрытыми глазами в гробу. Снимок со своих собственных похорон бизнесмен отправил домой по электронной почте от имени своего друга. Таким вот образом решив одним махом все свои финансовые проблемы. Однако спустя некоторое время, воскресший предприниматель вернулся в Ростов-на-Дону и даже начал новый бизнес. К несчастью, «ожившим покойником» заинтересовалась полиция.

Пелагея Лебединская

В настоящее время над мошенником идет судебное разбирательство и ему грозит 2 года и 3 месяца тюремного заключения, а также штраф и возврат старых долгов.