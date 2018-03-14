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| | На Ангелу Меркель попытались напасть у здания Бундестага

На Ангелу Меркель попытались напасть у здания Бундестага

Сегодня, 18:10
Неизвестный человек предпринял попытку атаковать главу немецкого правительства Ангелу Меркель во время того, как она покидала парламент. Полицейские задержали правонарушителя возле здания Бундестага.

На Ангелу Меркель попытались напасть у здания Бундестага

 

Мужчина с криками бросился к политику, но его быстро остановили сотрудники охраны и повалили на асфальт. Мотивы неизвестного в настоящее время выясняются прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции Германии.

На Ангелу Меркель попытались напасть у здания Бундестага

 

Утром в день нападения на Меркель прошло голосование, по результатам которого ее переизбрали в качестве канцлера ФРГ. После того, как нападающего остановили, Меркель села в автомобиль вместе с президентом Штайнмайером, вместе они отправились во дворец Бельвю. Там должна пройти церемония, на которой официально Меркель вступит в предложенную ей должность. На голосовании в парламенте политик получила 364 голоса из 709 возможных.

14 марта президент РФ Владимир Путин поздравил Ангелу Меркель с переизбранием на должность и упомянул о важности развития двустороннего сотрудничества между Россией и Германией.
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