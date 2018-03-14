На Ангелу Меркель попытались напасть у здания Бундестага

Неизвестный человек предпринял попытку атаковать главу немецкого правительства Ангелу Меркель во время того, как она покидала парламент. Полицейские задержали правонарушителя возле здания Бундестага.

Мужчина с криками бросился к политику, но его быстро остановили сотрудники охраны и повалили на асфальт. Мотивы неизвестного в настоящее время выясняются прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции Германии.

Утром в день нападения на Меркель прошло голосование, по результатам которого ее переизбрали в качестве канцлера ФРГ. После того, как нападающего остановили, Меркель села в автомобиль вместе с президентом Штайнмайером, вместе они отправились во дворец Бельвю. Там должна пройти церемония, на которой официально Меркель вступит в предложенную ей должность. На голосовании в парламенте политик получила 364 голоса из 709 возможных.14 марта президент РФ Владимир Путин поздравил Ангелу Меркель с переизбранием на должность и упомянул о важности развития двустороннего сотрудничества между Россией и Германией.