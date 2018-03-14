Мужчина отрезал болгаркой часть кузова «Жигулей», чтобы припарковать свой автомобиль

Житель Москвы отрезал часть кузова легкового автомобиля «Жигули», который был неправильно припаркован и мешал ему, на своем авто, заехать на стоянку.





Отметим, что данное видео уже разошлось по всем сетям интернета, и скорее всего разъяренному вандалу придется возмещать ущерб хозяину «Жигулей» за испорченный автомобиль, и сломанную психику после увиденной картины распиленного «железного коня».

Пелагея Лебединская

Видео с вандальским поступком москвича попало в интернет благодаря очевидцу происходящего. Молодой человек снял на камеру телефона, как мужчина подошел с болгаркой к «Жигулям» и начал отпиливать у автомобиля часть багажника. На вопрос, зачем он это делает с чужой машиной, тот ответил, что хозяин «Жигулей» ему уже изрядно надоел своим неумением пароваться. Он постоянно неправильно ставит «Жигули» и из-за него невозможно другим заехать на стоянку. После комментария москвич отрезал часть кузова и отбросил его в сторону, и как будто ни в чем не бывало, спокойно сел за руль в свой автомобиль и припарковался.