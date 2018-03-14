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| | Наркоман получил водительские права в Ростовской области

Наркоман получил водительские права в Ростовской области

Сегодня, 17:38
В Ростовской области обладателем водительских прав стал мужчина, находившийся на учете в наркологическом диспансере. Документы он получил еще в 2014 году.

Наркоман получил водительские права в Ростовской области

 

Прокуратура Красного Сулина в процессе проверки выяснила, что в конце 2014 года житель региона получил водительские права, срок действия которых составляет десять лет. Как позже оказалось, все это время он состоял на учете в наркодиспансере с диагнозом «пагубное злоупотребление стимуляторов». С таким диагнозом управлять машиной запрещается.
 
В связи с этим прокурор района отправил в районный суд заявление с призванием прекратить действие права мужчины на управление автомобилем. Суд принял во внимание материалы прокурора и удовлетворил все требования.

Никита Готский
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