Наркоман получил водительские права в Ростовской области

Прокуратура Красного Сулина в процессе проверки выяснила, что в конце 2014 года житель региона получил водительские права, срок действия которых составляет десять лет. Как позже оказалось, все это время он состоял на учете в наркодиспансере с диагнозом «пагубное злоупотребление стимуляторов». С таким диагнозом управлять машиной запрещается.
Наркоман получил водительские права в Ростовской областиСегодня, 17:38
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