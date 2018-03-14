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| | Голая туристка надругалась над трехметровым пенисом

Голая туристка надругалась над трехметровым пенисом

Сегодня, 16:43
Жители Самуя, излюбленного туристами таиландского острова, потребовали строго наказать обнаженную туристку, которая своими действиями надругалась над священной скалой, которая напоминает мужской половой орган. Информация появилась в западной прессе.

Голая туристка надругалась над трехметровым пенисом

 

Женщину изначально заметили возле скалы, носящей имя Дедушка 12 марта. Она разделась догола и принялась тереться половыми органами о каменный пенис. Его высота составляет более 3,5 метров. Очевидцы сфотографировали девушку и позже разместили снимки на просторах Сети.

Возмущенные жители призывают правоохранительные органы как-то среагировать на произошедший инцидент и установить личность туристки. Они уверены в том, что ее следует арестовать и заставить публично извиниться перед местными жителями.

«Эта скала особенная и символизирует наш остров. Поступать с ней так, как сделала эта туристка оскорбление», - заявил один из недовольных на просторах Сети.

Скалы Дедушка и Бабушка, которые внешне напоминают мужской и женский половые органы, считаются главными достопримечательностями Самуя. По легенде, когда-то они были людьми. Лодка, на которой перевозили приданое сына, перевернул шторм. От стыда они прыгнули в море и превратились в огромные каменные скалы.
Николай Офицеров
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