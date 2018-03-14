Голая туристка надругалась над трехметровым пенисом

Жители Самуя, излюбленного туристами таиландского острова, потребовали строго наказать обнаженную туристку, которая своими действиями надругалась над священной скалой, которая напоминает мужской половой орган. Информация появилась в западной прессе.

Николай Офицеров

Женщину изначально заметили возле скалы, носящей имя Дедушка 12 марта. Она разделась догола и принялась тереться половыми органами о каменный пенис. Его высота составляет более 3,5 метров. Очевидцы сфотографировали девушку и позже разместили снимки на просторах Сети.Возмущенные жители призывают правоохранительные органы как-то среагировать на произошедший инцидент и установить личность туристки. Они уверены в том, что ее следует арестовать и заставить публично извиниться перед местными жителями.«Эта скала особенная и символизирует наш остров. Поступать с ней так, как сделала эта туристка оскорбление», - заявил один из недовольных на просторах Сети.Скалы Дедушка и Бабушка, которые внешне напоминают мужской и женский половые органы, считаются главными достопримечательностями Самуя. По легенде, когда-то они были людьми. Лодка, на которой перевозили приданое сына, перевернул шторм. От стыда они прыгнули в море и превратились в огромные каменные скалы.