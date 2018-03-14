Полтергейсты шалят: В Ростове автомобиль-призрак протаранил машину ДПС

Курьезный случай с автомобилем-призраком, как его прозвали на просторах социальных сетей, активно обсуждают жители Ростова-на-Дону. Все дело в том, что в районе переулка Днепровский, 13 марта, произошло загадочное ДТП, в котором приняло участие транспортное средство без водителя.

Николай Офицеров

Ситуация, на самом деле, куда более тривиальная, чем может показаться на первый взгляд. Очевидец происшествия рассказал, что водитель автомобиля Lanos припарковался, но забыл поставить свою иномарку на ручник, а потому та покатилась обратно на проезжую часть. В результате более серьезной аварии удалось избежать благодаря сотрудникам ДПС, в чью патрульную машину и врезался автомобиль.Под фотографией, сделанной на месте происшествия, ростовчане оставили массу ироничных комментариев. «Очень повезло, на самом деле. Скатился бы на любую другую машину, пришлось бы вызывать ДПС и торчать там. А так оформят сразу же, еще тепленького»,- пишет пользователь Вячеслав.В комментариях также нашелся адвокат, который пообещал водителю Lanos юридическую помощь, если таковая ему понадобится в ходе разбирательства с правоохранительными органами.