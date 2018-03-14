Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Мнения

Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Об откровении Ким Кардашьян.

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал

От Редактора

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал "ЕТ"

Инопланетяне пытаются с нами связаться?

Сюжеты :

Эксперты рассказали, как выбрать лучший вибратор Nike предложил китайцам «прикрыть рты» Власти Москвы установят памятник Олегу Табакову В Сети стал сенсацией стартап белья для куннилингуса «Миссия невыполнима-7»: В Сочи енот убежал от спасавших его сотрудников МЧС В компьютере священника из США поселился Дьявол Школьники 1 сентября получат долгожданные планшеты Необычный отель-НЛО построят у фьордов Северной Норвегии «Русских хакеров» обвинили в атаке на «Звездные войны» Девушка сделала татуировку из шерсти котенка Алексей Воробьев в США стал геем «Подкаблучник» Галкин рассказал об интеллектуальных способностях Пугачевой
| | «Миссия невыполнима-7»: В Сочи енот убежал от спасавших его сотрудников МЧС

«Миссия невыполнима-7»: В Сочи енот убежал от спасавших его сотрудников МЧС

Сегодня, 15:09
В Сочи енот убежал от спасателей, пытавшихся снять его с фонарного столба. Видеоролик появился на сайте YouTube.

«Миссия невыполнима-7»: В Сочи енот убежал от спасавших его сотрудников МЧС

 

На кадрах видно, как зверек вначале не спеша передвигается к краю столба, пытаясь не попасть к людям в руки, а далее прыгает вниз. Его прыжок схож с трюком, который выполнил актер Том Круз в процессе съемочного процесса киноленты «Миссия невыполнима-6». Согласно материалам местных СМИ, енот спрыгнул на растянутый тент и убежал. Пока не сообщается, отчего он взобрался на фонарный столб.

 
Напомним, ранее ветеринары смогли вернуть зрение еноту Марте, обитающему в Иркутском зоосаду. Животное с детства страдало катарактой, но после проведенной операции может хорошо ориентироваться в пространстве и больше не натыкается на предметы.

Никита Готский
Новости по теме
Том Круз рассказал о Fallout - новой части фильма
Том Круз рассказал о Fallout - новой части фильма "Миссия невыполнима"

Шестой эпизод «Миссия невыполнима» стал обладателем названия Fallout. Об этом рассказал актер Том Круз. 

Том Круз серьезно травмировался во время съемок
Том Круз серьезно травмировался во время съемок "Миссия невыполнима-6"

Голливудская знаменитость актер Том Круз, по сообщениям Variety, получил травму во время съемок шестой части блокбастера «Миссия невыполнима», которые

Съемки фильма «Миссия невыполнима 6» приостановлены из-за вопроса с зарплатой Тома Круза
Съемки фильма «Миссия невыполнима 6» приостановлены из-за вопроса с зарплатой Тома Круза

Начало съемок шестой части легендарной кинокартины «Миссия невыполнима» было приостановлено в связи с разногласиями между студией Paramount и актером Томом

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости