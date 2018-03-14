«Миссия невыполнима-7»: В Сочи енот убежал от спасавших его сотрудников МЧС

В Сочи енот убежал от спасателей, пытавшихся снять его с фонарного столба. Видеоролик появился на сайте YouTube.

Напомним, ранее ветеринары смогли вернуть зрение еноту Марте, обитающему в Иркутском зоосаду. Животное с детства страдало катарактой, но после проведенной операции может хорошо ориентироваться в пространстве и больше не натыкается на предметы.

Никита Готский

На кадрах видно, как зверек вначале не спеша передвигается к краю столба, пытаясь не попасть к людям в руки, а далее прыгает вниз. Его прыжок схож с трюком, который выполнил актер Том Круз в процессе съемочного процесса киноленты «Миссия невыполнима-6». Согласно материалам местных СМИ, енот спрыгнул на растянутый тент и убежал. Пока не сообщается, отчего он взобрался на фонарный столб.