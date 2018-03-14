«Миссия невыполнима-7»: В Сочи енот убежал от спасавших его сотрудников МЧС

На кадрах видно, как зверек вначале не спеша передвигается к краю столба, пытаясь не попасть к людям в руки, а далее прыгает вниз. Его прыжок схож с трюком, который выполнил актер Том Круз в процессе съемочного процесса киноленты «Миссия невыполнима-6». Согласно материалам местных СМИ, енот спрыгнул на растянутый тент и убежал. Пока не сообщается, отчего он взобрался на фонарный столб.
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